Минск, 7 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции республики Светлана Тихановская осталась должна государственному предприятию страны $15 тыс. Об этом 7 февраля рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube канала «Соловьев Live».

Цитата из видео пользователя YouTube канала @В гостях у Гордона Светлана Тихановская

«Немного должна. Ну, в данном же случае не в деньгах дело», — сказал он, уточнив, что речь идет о сумме в размере $15 тыс.

При этом Лукашенко утончил в ответ на вопрос о том, пыталась ли Тихановская вернуть эти деньги, что Минск не контактирует с экс-кандидатом в президенты республики.

«Могла бы (по почте вернуть — ред.), тем более деньги ж госпредприятия, не частные… У нас всё есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос… я его не поднимаю, ну и она молчит», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возможность вооружения части сотрудников МЧС Белоруссии на случай возникновения конфликта или военных действий рассматривают власти республики.