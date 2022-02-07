Москва, , 13:46 — REGNUM Недавние публикации в западных СМИ о якобы уже состоявшемся «вторжении России на Украину» указывают на подготовку провокаций. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 7 февраля в эфире Первого канала.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она отметила, что истерика вокруг Украины продолжается два месяца. Более того, сценарий развития событий уже прописан, так как планы и заготовки стали просматриваться.

«Всё свидетельствует о том, что, видимо, идёт подготовка части провокационных действий… Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций», — подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила о публикации агентства Bloomberg — фальстарте с заголовком о «вторжении на Украину». Все сценарии — уже на столе, материалы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности, уже подготовлены, добавила она.

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