Ярославль, , 13:44 — REGNUM Задержанный за производство наркотиков депутат Ярославского района Александр Бортников организовал нарколабораторию в садоводческом товариществе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Следственный комитет Sledcom.ru

Помимо депутата обвинение было предъявлено ещё двум жителям региона.

«По данным следствия, в период с начала декабря 2021 года по январь текущего года обвиняемые организовали в доме, расположенном в садоводческом товариществе Гаврилов-Ямского района Ярославской области, лабораторию для производства наркотических средств. 16 января текущего года злоумышленники были задержаны непосредственно на месте совершения преступления. Произведенное наркотическое средство массой более 3 кг обнаружено и изъято», — рассказали детали в пресс-службе ярославского СК.

Мужчинам вменяется незаконное производство наркотиков, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По статье им грозит до 20 лет лишения свободы.

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