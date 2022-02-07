Ярославль, 7 февраля 2022, 13:44 — REGNUM Задержанный за производство наркотиков депутат Ярославского района Александр Бортников организовал нарколабораторию в садоводческом товариществе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.
Помимо депутата обвинение было предъявлено ещё двум жителям региона.
Мужчинам вменяется незаконное производство наркотиков, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По статье им грозит до 20 лет лишения свободы.
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