Тольятти, Самарская область, 7 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Более 500 дворников борются с последствиями снегопада в Тольятти. Об этом 7 февраля сообщил глава города Николай Ренц на своей странице в социальной сети.

PublicDomainPictures Уборка снега

Он отметил, что в Тольятти активно идет очистка дорог и проездов от снега, в целом, проезд для общественного и индивидуального транспорта обеспечен. Также расчищены подъезды к медучреждениям.

«Жалоб о невозможности доставки продуктов в магазины не поступает. На 80% почищены пешеходные переходы. Примерно на 65% — остановки общественного транспорта. Эта работа будет продолжаться сегодня вечером и в ночь», — сообщил глава города, отметив, что основной проблемой являются внутриквартальные дворовые проезды, где обочины заставлены автомобилями.

Ренц попросил жителей убирать машины с внутриквартальных дорог, чтобы техника могла без препятствий очистить эти территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на первой неделе февраля выпало 104% от месячной нормы осадков.