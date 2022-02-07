Барнаул, 7 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается крайне напряженной: эпидпорог превышен в четыре раза, по сравнению с аналогичной датой 2021 года — в три раза. Сегодня, 7 февраля, об этом стало известно на оперативном совещании, которое провел губернатор Виктор Томенко. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Темпы прироста за неделю — более 50%. Количество вызовов скорой помощи только по Барнаулу достигает 1400 в сутки, по другим территориям края — 2000. Вслед за Барнаулом заболеваемость увеличивается в других городах и районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 февраля выявлены в Алтайском крае рекордные 3653 новых носителей (+193) коронавируса. На фоне этого идет волна недовольства механизмами доставки и выдачи лекарств пациентам.

О том, что люди их долго ждут и получают на 5−7 день после того, как посетили врача или после визита в поликлинику, сообщил 7 февраля Виктор Томенко.

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