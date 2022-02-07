Липецк, 7 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 85 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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7 февраля выявлено 969 новых случаев заражения коронавирусом — на 59 положительных результатов исследования больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 99 тыс. 728 случаев заражения.

За весь период наблюдения 83 тыс. 995 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 43 — за последние сутки.

За весь период скончались 3095 человек. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.