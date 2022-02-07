Москва, 7 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Ситуация в Чечне после встречи президента РФ Владимира Путина и главы республики Рамзана Кадырова, состоявшейся 2 февраля, отслеживается в администрации главы государства. Реакция на любые темы, обсуждаемые в ходе всех встреч президента с главами субъектов РФ, всегда находится в поле зрения подразделений администрации. Так прокомментировал 7 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вопрос журналистов, следят ли в Кремле за реакцией властей Чечни, а также руководства правоохранительных структур в том числе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Все, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России, далее тщательно отслеживается различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами», — заявил Песков.

Что касается сбора подписей под петицией за отставку Рамзана Кадырова с поста руководителя Чеченской Республики, который запустили на платформе Change.org, то, по словам Пескова, голосование обезличенное, что может говорить о накручивании результатов ботами, поэтому и отношение к акции соответствующее.

Напомним, под петицией за отставку Кадырова подписались в настоящее время более 16 тыс. человек. Как сказано, её создал 6 февраля некто Илья Яшин.

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