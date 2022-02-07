Красногорск, 7 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Подмосковье стабилизировалась. Об этом 7 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам главы региона, суточный прирост числа выявленных случаев заражения инфекцией не растет, но при этом и не сокращается.

«Мы видим, что сейчас ситуация нормализовалась. Мы уже не растем, но и не падаем. Похоже, вышли на плато», — сказал Воробьев.