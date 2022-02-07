Мурманск, 7 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Мурманские власти выделят под расширение кладбища новый участок, мест для захоронений уже недостаточно.

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«На текущей неделе подрядная организация приступит к формированию нового участка и подготовит его для того, чтобы на нем можно было осуществлять захоронения. А с начала следующей недели к работе приступит еще одна организация, что существенно усилит текущие мощности подрядчика, который очевидно не справляется со своей задачей. До 1 мая будет создано более 3 тысяч новых мест для того, чтобы можно было осуществлять захоронения, что снимет ту проблему, ту напряженность, которая сложилась», — сообщил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме разработали законопроект о реформе в сфере похорон.