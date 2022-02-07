Ереван, 7 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Армении подтверждает возвращение из Азербайджана восьмерых военнослужащих. Сообщение об этом 7 февраля обнародовала пресс-служба армянского МИД.

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«При посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля 8 армянских военнопленных вернулись на родину», — говорится в сообщении.

Ранее о возвращении армянской стороне пленных сообщили в Баку. Они были захвачены во время боёв на азербайджано-армянской границе в ноябре 2021 года. В Азербайджане заявили, что в ответ на это ждут от Еревана данные о погибших в Карабахе в 90-х годах.

Напомним, бои на армяно-азербайджанской границе в ноябре прошлого года шли около суток. Ереван тогда сообщил, что в ходе боёв были потеряны две боевые позиции.