Москва, 7 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В январе 2022 года зафиксирована позитивная динамика ввода недвижимости, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании в правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Представляя в докладе итоговые показатели в сфере строительства в 2021 году, он отметил и позитивную динамику ввода в январе 2022 года.

«Мы плюсом к январю 2021 года дали 14% ввода. Это говорит о том, что сделаны достаточно серьёзные заделы, которые позволяют, несмотря на все сложности программы, надеяться, что показатели все будут выполнены и перевыполнены», — сказал вице-премьер.

По его оценке, достижение планового годового показателя по объёмам строительства жилья в 120 млн кв. метров может быть выполнено к 2029 году.