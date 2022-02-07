Рязань, 7 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Рязанская область получает новую партию лекарств от СOVID-19 для амбулаторных пациентов, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в оперативной рабочей группе правительства региона.

Minzdrav.gov.ru Врачи амбулаторной службы собирают лекарства от COVID-19 для заболевших

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Область получила 29,5 млн рублей, проведены необходимые закупочные процедуры. Медучреждения получат несколько наименований противовирусных, жаропонижающих препаратов, а также антикоагулянты.

«Поставка лекарств будет продолжаться в течение всей недели и далее, распределяться по медицинских организациям, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь», — уточнили в правительстве.

Бесплатными лекарствами в Рязанской области обеспечены уже почти 70 тысяч человек, получавших лечение амбулаторно.