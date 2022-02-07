Красноярск, 7 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 4639 носителей коронавируса, госпитализировали 80 человек (6 февраля — 173 человека). Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае выздоровели 175 203 человека (+1369 за сутки), подтверждено 213 074 случая заражения.

Жертвами COVID-19 за сутки стали 13 жителей региона, за всё время — 9560.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в крае был подтверждён 4131 случай заражения коронавирусом, выздоровели 910 человек, скончались 15 ковид-пациентов.