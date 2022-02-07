Москва, 7 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву журналисты Deutsche Welle (DW) смогут его сопровождать, заявил 7 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, они смогут работать. Но компания не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации», — сказал Песков.

Напомним, ранее газета Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию сообщила, что власти Германии якобы отказали представителям Deutsche Welle сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца во время его визита в Москву.

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