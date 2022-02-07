Барнаул, 7 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ежедневно выявляют уже более 3,5 тысяч новых носителей коронавируса, возникли проблемы с оперативным обеспечением медикаментами. Сегодня, 7 февраля, об этом стало известно на оперативном совещании, которое провел губернатор Виктор Томенко. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Антон Привальский ИА Красная Весна Лекарства

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«Деньги пришли, с лекарствами не должно быть проблем. Однако идет волна недовольства механизмами доставки, выдачи этих лекарств. Люди их долго ждут и получают на 5−7 день, после того как посетили врача или после визита в поликлинику», — отметил глава региона.

По словам министра здравоохранения края Дмитрия Попова, в конце прошлой недели подписано соглашение с Министерством здравоохранения России о выделении региону 125 миллионов рублей на приобретение лекарств для амбулаторного сегмента.

Во второй половине текущей недели уже состоится поставка препаратов — порядка 130 тысяч наборов.

Глава региона отметил необходимость нормализации ситуации с оперативной выдачей лекарств пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае отмечается рекордная смертность от COVID-19 и рекордная заболеваемость среди детей. Вместе с тем, согласно промежуточным результатам онлайн-опроса о доступности медпомощи амбулаторным пациентам, который Народный фронт запустил 21 января по всей стране, большинство алтайских респондентов (72%) сказали, что не были обеспечены бесплатными лекарствами для лечения COVID-19 на дому.

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