Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в связи с предстоящим строительством второго небоскреба «Лахта центра» перенесут яхт-клуб «Геркулес». Об этих планах «Газпрома» 7 февраля сообщает «Коммерсант».

ПАО «Газпром» Проект нового небоскрёба в Петербурге

Возведение «Газпромом» второго небоскреба в Приморском районе территориально затронет яхт-клуб на берегу Финского залива. Новое место расположения яхт-клуба на сегодняшний день неизвестно. Однако эксперты оценивают расходы на перенос организации в 1,5 млрд рублей.

Стоит отметить, что «Геркулес» будет включен в проект нового небоскрёба «Газпрома». Акционерное общество заинтересовано в развитии детского спорта, при этом является инвестором яхт-клуба.

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Напомним, новость о строительстве второго небоскрёба проекта «Лахта центр» появилась в мае 2021 года. Компания планирует построить здание высотой 703 метра. Позднее сообщили и о планах строительства третьего небоскрёба. Все три конструкции будут сочетаться между собой по архитектурному дизайну.