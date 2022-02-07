Кемерово, 7 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Кемерове с 18:00 (время местное) сегодня, 7 февраля до 18:00 (время местное) 9 февраля сохранятся неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Плохая экология

На этот же период времени НМУ первой степени опасности объявляются в Новокузнецке и Прокопьевске.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что режим «чёрного неба» в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске был объявлен с 4 по 7 февраля.

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