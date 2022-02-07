Москва, 7 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Новые разновидности коронавируса SARS-CoV-2 могут появляться из-за того, что вирус продолжает мутировать, однако, скорее всего, они не будут опаснее предыдущих. Об этом 7 февраля заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Думаю, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Также эпидемиолог указала, что при таком развитии ситуации имеющихся в настоящее время мер по борьбе с коронавирусом будет достаточно. При этом Пшеничная отметила, что в случае, если новые штаммы SARS-CoV-2 будут вызывать более тяжелое протекание нового заболевания, отмененные ограничительные меры нужно будет вернуть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что долгосрочный иммунитет к COVID-19 вырабатывается только при вакцинации и ревакцинации от нового заболевания.