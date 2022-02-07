Лиссабон, 7 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Португальский футболист Криштиану Роналду сумел преодолеть отметку в 400 млн подписчиков в Instagram. Соответствующий показатель был зафиксирован на странице спортсмена 7 февраля.

Univision.com Криштиану Роналду

Подобный результат подарил Роналду второе место в рейтинге пользователей с самой большой аудиторией в рамках социальной сети Instagram. Примечательно, что обладателем третьего самого крупного аккаунта является американская модель Кайли Дженнер.

Напомним, что летом 2021 года Криштиану Роналду вернулся в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Цвета этой команды футболист уже защищал с 2003 по 2009 год.