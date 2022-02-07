Краснодар, 7 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели 37-летней женщины и её четырёх детей возбуждено следственными органами в Краснодарском крае 7 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Тела 37-летней женщины четверых ее детей в возрасте от полутора до 15 лет без признаков жизни были обнаружены в доме в поселке Афипском Северского района. Погибших обнаружила мать женщины, она же обратилась к правоохранителям. По предварительным данным, причиной гибели пяти человек стало отравление угарным газом.

СКР возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, расследование поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по краю.

Следователи осматривают газовое оборудование, установленное в доме, а также вентиляционные каналы, изымается необходимая документация. Назначено проведение судебно-медицинских и технической экспертиз.