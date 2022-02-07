Сан-Хосе, 7 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Президент Коста-Рики Карлос Альварадо поздравил своих соотечественников с участием во всеобщих выборах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

(сс) Julieth Mendez Карлос Альварадо

«Я поздравляю костариканцев с еще одним исключительным демократическим днем», — написал Альварадо.

По его словам, Коста-Рика вновь подает всей планете пример мира и демократии.

Альварадо также призвал защищать их и следить за тем, чтобы и впредь оставаться эталоном в мире: «Спасибо всем гражданам за то, что сделали это возможным, под флагом, который объединяет всех нас, флагом Коста-Рики. Поздравляю Коста-Рику».