В Южной Корее могут увеличить дополнительный бюджет
Сеул, 7 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём намекнул на возможность увеличения дополнительного бюджета, предназначенного для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщает Yonhap News.
Данное заявление представитель правительства сделал 7 февраля после призывов правящих и оппозиционных партий страны.
«Правительство разделяет мнение о необходимости увеличения прямой поддержки бизнесменов, — сказал Ким Бу Гём. — Настало время для того, чтобы Национальное собрание (парламент) и правительство открылись друг другу и поставили людей выше всего остального».
Между тем министр финансов Хон Нам Ги и политические партии расходятся во мнениях по поводу дополнительного бюджета.
Ранее министр финансов заявил, что решение о дополнительном бюджете, размер которого 14 трлн вон (~$11,6 млрд), следует соблюдать, и он не «легко согласится» с призывом сторон увеличить сумму.
Читайте также: Министр финансов Южной Кореи выступил против увеличения допбюджета
Правящая Демократическая партия предложила увеличить дополнительный бюджет до 35 трлн вон (~$2,9 млрд), а основная оппозиционная «Сила народа» — до 50 трлн вон (~$41,6 млрд).