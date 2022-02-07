Сеул, 7 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём намекнул на возможность увеличения дополнительного бюджета, предназначенного для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление представитель правительства сделал 7 февраля после призывов правящих и оппозиционных партий страны.

«Правительство разделяет мнение о необходимости увеличения прямой поддержки бизнесменов, — сказал Ким Бу Гём. — Настало время для того, чтобы Национальное собрание (парламент) и правительство открылись друг другу и поставили людей выше всего остального».

Между тем министр финансов Хон Нам Ги и политические партии расходятся во мнениях по поводу дополнительного бюджета.

Ранее министр финансов заявил, что решение о дополнительном бюджете, размер которого 14 трлн вон (~$11,6 млрд), следует соблюдать, и он не «легко согласится» с призывом сторон увеличить сумму.

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Правящая Демократическая партия предложила увеличить дополнительный бюджет до 35 трлн вон (~$2,9 млрд), а основная оппозиционная «Сила народа» — до 50 трлн вон (~$41,6 млрд).