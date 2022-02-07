Москва, 7 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Подготовка визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Россию, который намечен на февраль, ведётся. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Действительно, подготовка к такому визиту ведётся», — сказал он.

При этом официальный представитель Кремля пока не стал называть конкретной даты приезда главы пакистанского правительства в Россию.

«Мы своевременно анонсируем дату такого визита», — отметил Песков.

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Напомним, ранее газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанские источники в дипломатической сфере сообщила, что премьер-министр Пакистана Имран Хан намерен приехать с визитом в Россию в конце февраля. Ориентировочно, это состоится 23−25 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Имрана Хана в Москву станет первым за более чем двадцать лет для глав пакистанского правительства.