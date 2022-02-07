Рига, 7 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум.

Рост экономики

Хотя латвийская экономика вернулась к докризисному уровню, темпы ее восстановления оказались значительно ниже, чем в Эстонии и Латвии. Об этом сообщил местный портал lsv.lv.

Так, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года — последним перед началом коронакризиса, экономика Латвии к третьему кварталу 2021 года выросла на 1,7%. В Литве показатель составил 4%, а в Эстонии — 5,1%.

Одной из причиной медленного роста является транзит. Грузоперевозки через латвийские порты существенно сократились еще до пандемии, при этом транзит через Эстонию и Литву не сократился, а даже немного вырос.

В Латвии также более сильно пострадал авиационный сектор и туристический и гостиничный бизнес, поскольку в стране применялись более жесткие коронавирусные ограничения, чем у соседей.

Именно по этой причине с экспортом услуг у Латвии остаются проблемы, и страна значительно уступает своим прибалтийским соседям в привлечении иностранных инвестиций. Так, прямые иностранные инвестиции в Эстонию и Литву с 2015 года выросли на 70−80%, а в Латвию — лишь на 40%.