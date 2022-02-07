Красногорск, 7 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. На должность министра здравоохранения Подмосковья выдвинута кандидатура Алексея Сапанюка. Об этом 7 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«По министру здравоохранения, как я уже сказал, Алексей Сапанюк у нас будет представлен на должность министра. Здравоохранение является отдельной темой, очень востребованной и сложной. Прошу вас профессионально относиться к этому и дальше», — сказал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, должность главы минздрава Подмосковья стала вакантной по причине выдвижения зампреда правительства — министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой на должность первого заместителя председателя регионального правительства.