Москва, 7 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Темпы строительства в России позволяют рассчитывать на увеличение объёмов через несколько лет до 120 млн кв. метров жилья в год. Об этом 7 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании в правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Он рассказал, что только на территориях комплексного развития планируется построить в ближайшие годы 117 млн кв. метров жилья.

«Мы видим, что это даёт нам возможность построить объёмы, сопоставимые с годовой программой. Это 120 млн кв. метров, на которые мы ставили цель выйти к 2029 году», — сказал Хуснуллин.

Он отметил комплексный подход к обновлению всех населённых пунктов.