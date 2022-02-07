Ярославль, 7 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославской области развёрнуто 2563 коронавирусные койки. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Сейчас пациентами заняты 2 тысячи 54 коронавирусные койки. Неделю назад — 31 января для лечения ковид-больных было открыто всего 1875 коек. Однако и это не предел, поскольку в четвёртую волну коронавируса это количество достигало почти 4 тысячи мест.

Также за неделю с 31 января по 7 февраля увеличили и количество больниц, оказывающим помощь ковид-заражённым — с 18 до 24. Растёт и количество переносящих COVID-19 в тяжёлой форме — сейчас в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии находятся 174 пациента, в состоянии средней тяжести — 1 тысяча 822.