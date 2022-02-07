Чебоксары, 7 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Чувашии изменили приговор бывшему сотруднику полиции, который получил условный срок за наезд на человека, получившего тяжёлые травмы. Верховный суд республики назначил реальный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 1 сентября 2021 года в 16:38. Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела, работавший тогда участковым уполномоченным в ОМВД по Ибресинскому району, сел за руль служебного автомобиля в пьяном виде и в посёлке Ибреси при выезде на обочину наехал на пешехода, прижав его к припаркованной фуре.

Потерпевший получил тяжкую травму. Мужчину уволили из органов полиции.

Ибресинский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью»). Суд первой инстанции назначил 3,5 года условного срока, лишив на два года права управления транспортными средствами.

Данный приговор был обжалован прокуратурой. Верховный суд Чувашии изменил условный приговор на реальное лишение свободы, назначив 3,5 года в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новочебоксарске завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, которого обвинили в наезде на двух детей.

Подробнее:Адвоката в Чувашии обвинили в наезде на двух детей