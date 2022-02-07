Пермь, 7 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки госпитализировали 247 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает 7 февраля оперштаб борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в стационарах лечение получают 3342 пациента.

Mos.ru В больнице

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В целом в регионе развернуто 3911 коек, из них остается свободными 13,8%. Днем ранее свободный коечный фонд составлял 16,2%.

Состояние 249 пермяков, у которых диагностировано заболевание, медики оценивают как тяжелое. Подключены к аппаратам ИВЛ 90 человек. С начала пандемии в регионе от коронавирусной инфекции скончались 7881 человек, в том числе семеро — за последние сутки. Оправились от болезни 161 208 человек, за последний день — 413.

С конца марта 2020 года в пермском крае зарегистрировано 214 451 заражение коронавирусом. За минувшие стуки выявлено 4797 фактов по результатам 27 287 ПЦР-исследований.