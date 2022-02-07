Москва, 7 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 7 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в каких форматах», — сказал он.

Также Песков отрицательно ответил на вопрос о том, будет ли глава Российского государства принимать участие в указанном мероприятии в формате онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны предпочитают не упоминать тему российских предложений по гарантиям безопасности.