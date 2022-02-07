Белгород, 7 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Белгородской области за прошедшие сутки выписан после лечения 91 ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в региональном оперативном штабе. В стационарах находятся 940 человек, в том числе 47 — на ИВЛ.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 93 045 носителей инфекции. Справились с заражением 82 110 человек. Зарегистрировано 1 954 летальных исхода, из них четыре подтверждены за минувшие сутки. На амбулаторном лечении находится 8 041 пациент, на самоизоляции 14 965 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 053 327 человек, полный курс иммунизации прошли 973 437 белгородцев.

По данным федерального оперативного штаба за сутки в больницы региона госпитализировано 88 пациентов с диагнозом «COVID-19».