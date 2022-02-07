Самара, 7 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. 215 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки в Самарской области. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе за сутки выявили 3844 носителя коронавируса. В минувшие сутки по области констатировали смерть 11 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области за сутки справились с этой инфекцией 1 745 человек.

Согласно данным на 6 февраля в регионе за сутки госпитализировали 337 пациентов с COVID-19.