Стокгольм, 7 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Полмиллиона жителей Швеции присоединились к протестному движению Bränsleupproret, которое требует принять жесткие меры для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо после их стремительного роста этой зимой. В статье от 7 февраля газета Dagens Nyheter сообщила, что жители Швеции негодуют из-за за того, что зеленый переход и непродуманная энергетическая политика бьет по их кошелькам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Пока что нашим самым большим успехом на данный момент является то, что теперь можно смело говорить о том, что цены на топливо слишком высоки. Раньше нас считали отрицателями глобального потепления», — заявил изданию лидер Bränsleupproret Педер Блум Букенхильм.

В то же время в преддверии выборов в риксдаг несколько партий в Швеции уже нацелились завоевание поддержки избирателей в сельской местности, которые наиболее сильно пострадали от повышения цен.

Отмечается, что правая оппозиция в парламенте уже представила законопроект о снижении налога на автомобильное топливо.