Кемерово, , 13:12 — REGNUM В Кемеровской области из зоны подтопления для строительства ГЭС в Крапивинском районе нужно будет переселить около 200 человек из трех сёл. Об этом было сказано на пресс-конференции сегодня, 7 февраля, в областной администрации.

ГЭС (сс) prudnikov

«Так, 61 человек будет переселён из села Салтымаково, 74 — из села Ячменюха и частично расселят Усть-Нарык. Из его левобережной части переселят 80 жителей», — пишет сайт Ngs42.ru.

Уточняется, что под снос пойдут также три кладбища. В зону подтопления также попадают два природных заказника и предприятия по добыче угля и золота.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Кузбасса обещают привлечь к разговору о достройке Крапивинской ГЭС.