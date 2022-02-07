Ярославль, 7 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Ярославское отделение «Единой России» исключило из партии депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения Ярославского района Александра Бортникова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в реготделении партии.

Yaroslavl.er.ru «Единая Россия»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бортников арестован судом по обвинению в организации нарколаборатории в составе группы лиц. Отец депутата также является видным политиком в Ярославле — он возглавляет комиссию по собственности муниципалитета.

«Обвинения, которые предъявляют Александру Бортникову, очень серьезные. Противоправные действия, в которых его обвиняют, за гранью разумного и не поддаются никаким объяснениям. В соответствии с Уставом за дискредитацию Партии региональный Президиум принял решение об исключении Александра Бортникова из «Единой России». Кроме того, в соответствии с действующим законодательством в случае признания судом его вины в совершении инкриминируемого преступления, он будет лишен мандата депутата сельского поселения», — сообщили в региорнальном отделении «Единой России».

Бортников арестован до марта 2022 года. От дачи показаний он отказывается.