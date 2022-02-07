Таллин, 7 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С понедельника, 7 февраля, детям и подросткам в возрасте до 18 лет в Эстонии больше не нужно уходить на самоизоляцию после близкого контакта с носителем коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Департаменте здоровья страны со ссылкой на решение правительства.

Новая мера связана с постепенным смягчением коронавирусных ограничений, обещанным кабинетом министров. С 14 февраля планируется отменить внутригосударственное использование ковид-сертификатов для несовершеннолетних, а с 21 февраля — для всех жителей страны.

Правительство еще раз изучит вопрос об отмене ковид-сертификатов для взрослых 17 февраля 2022 года. По словам премьер-министра Каи Каллас, сертификаты можно будет отменить, если за десять дней показатель ежедневной госпитализации заболевших с COVID-19 не будет превышать 25 человек в сутки. 17 февраля может быть также принято решение о сокращении объемов ПЦР-тестирования на коронавирус.

Кроме того, правительство изучает возможность отмены ограничений на время работы ночных клубов и ресторанов, которые сейчас должны закрываться в 23:00 по местному времени (полночь по Москве).