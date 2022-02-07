Стокгольм, 7 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон не отказывается от мысли вновь стать «повелителем волн» и решить исход процесса формирования правительства Швеции после выборов в риксдаг этой осенью. Об этом он заявил в интервью газете Expressen.

Шведские демократы. Логотип

Даже в случае смены власти в Швеции партия Окессона может подумать о том, чтобы договориться с «Социал-демократами» по социальным вопросам. Этого не произойдет, если только лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон, который возглавляет правую оппозицию, не подпишет очень длинный» список требований «Шведских демократов».

«У нас никаких обязательств ни с одним из политических блоков, поэтому мы максимально используем влияние, которым обладаем», — заявил Окессон.

Напомним, что в 2014 и 2018 годах «Шведские демократы» блокировали избрание премьер-министра Швеции и назначение нового кабинета министров.