Пекин, , 13:11 — REGNUM Российский фигурист Никита Кацалапов стал первым, кто дважды выиграл командный турнир на Олимпийских играх. Об этом 7 февраля сообщает ИА REGNUM.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов (сс) Rama

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Как сообщало ИА REGNUM, российские фигуристы выиграли командный турнир. В составе команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Кацалапов и Синицина заняли второе место в произвольном танце. Благодаря этому сборная России обеспечила себе досрочную победу на Играх в Пекине.

Напомним, в 2014 году Кацалапов стал олимпийским чемпионом в командном турнире на Играх в Сочи. Тогда он выступал в паре с Еленой Ильиных.

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