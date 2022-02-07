Кострома, 7 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Костромские водители жалуются на пробки из-за ремонта моста через реку Черную и путепровода в микрорайоне Юбилейном. Об этом они пишут в социальных сетях.

Ирина Назарова Путепровод в микрорайоне Юбилейном

С 5 февраля в областном центре начала действовать временная схема движения транспорта. Две из четырёх полос сооружений перекрыли для демонтажа. Двигаться по оставшимся могут только легковые автомобили и общественный транспорт.

Проезд транзитного транспорта на время ремонта разрешен по улице Магистральной, автопешеходному мосту через Волгу и улицам Подлипаева, Ивана Сусанина, Калиновской и Галичской. Пересекать город фуры могут в специально отведённое время, когда снижается пассажиропоток — с 11 до 15 и с 21 до 6 утра.

В остальное время дальнобойщики оставляют машины вдоль улицы Солониковской, в местах отдыха на трассах «Золотое кольцо» и «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Ограничение не распространяется на большегрузы, перевозящие военных, медикаменты, мусор, материалы для строительства дорог и опасные грузы.

В утреннее время на улицах, используемых транзитным транспортом, начали возникать пробки. В связи с этим администрация просит водителей выбирать альтернативные пути объезда. Жителям Заволжья рекомендуют пересесть на общественный транспорт с 11 до 15 часов дня.