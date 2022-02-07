Подгорица, 7 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Если 7 февраля спикер парламента Черногории будет смещен, значит партия URA (часть нынешней правящей коалиции) заключила договор с ДПС и оппозицией, и будет создано новое парламентское большинство с ДПС, которую с большим трудом отстранили от почти 30-летнего правления.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

Партия «Демократы» в этом случае призывает людей к протестам, говорится в заявлении партии.

«Если спикера парламента Алексу Бечича сместят сегодня, призываем собрать на на акции протеста в среду в 18:00 в Подгорице возле Храма», — заявили Демократы.