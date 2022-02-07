Ставрополь, 7 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержан еще один руководитель министерства туризма и оздоровительных курортов края. На этот раз — бывший. Его подозревают в превышении должностных полномочий, из-за чего краевому бюджету был нанесен ущерб в размере около 35 млн рублей, сообщили 7 февраля в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

Victor Задержание

«Подозреваемый в превышении должностных полномочий бывший министр туризма и оздоровительных курортов края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по материалам проверки ФСБ и прокуратуры в министерстве туризма и курортов были выявлены нарушения при исполнении государственных контрактов.

Был задержан за превышения полномочий министр Кирилл Реут. Суд отправил его под арест на два месяца за нанесение ущерба бюджету на 25,1 млн рублей при выполнении контракта на услуги по организации фестиваля фейерверков в 2021 году.

Позже прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении его предшественника на посту министра. Согласно открытым данным, эту должность до Реута занимал Александр Трухачев.

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