Москва, , 13:08 — REGNUM В России применяется комплексный подход к обновлению населённых пунктов, заявил 7 февраля премьер-министр РФ Марат Хуснуллин на совещании в правительстве России.

Строительство жилья

По его словам, в работе находится 661 территория комплексного развития, где планируется построить 144 млн кв. метров недвижимости, в том числе 117 млн кв. метров жилья.

«То есть это комплексный подход по обновлению всех населённых пунктов», — сказал Хуснуллин.

По его оценке, к 2029 году могут быть достигнуты объёмы строительства в 120 млн кв. метров, как это и планируется.