Москва, , 13:08 — REGNUM Западные страны предпочитают не упоминать тему российских предложений по гарантиям безопасности. Об этом 7 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о снижении градуса напряжённости вокруг РФ, можно сказать, что на протяжении последних дней ничего нового в вопросе о предложениях России по гарантиям безопасности не было.

«Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, и они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего «нападения» Российской Федерации на Украину», — сказал он.

Кроме того, Песков указал, что в этом вопросе также вряд ли можно говорить и о каком-либо затишье.

«Мы слышим, как сыплются ежедневно заявления на этот счёт из США, из европейских столиц. Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется», — добавил пресс-секретарь президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сегодняшняя ситуация с Западом слишком сложна, чтобы ждать переломов от одной лишь встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.