Стокгольм, , 13:09 — REGNUM В результате того, что за последние месяцы цены на электроэнергию в Швеции выросли существенно, вопросы, связанные с энергетической политикой, вновь находятся в центре внимания в преддверии парламентских выборов в стране. В этой связи четыре правые оппозиционные партии требуют, чтобы в Швеции начала активно развиваться атомная энергетика. Об этом написали лидеры оппозиции в статье, опубликованной в газете SvD 6 февраля.

Ядерный реактор Алексей Даничев

Так, партии договорились голосовать за снятие действующего запрета на строительство новых атомных реакторов в местах, отличных от существующих АЭС. По их мнению, следует отменить и запрет, согласно которому на промышленность могут работать не более 10 реакторов.

«Умеренные», «Христианские демократы», «Либералы» и «Шведские демократы» также написали в статье, что сегодняшняя цель Швеции потреблять энергию, полученную на 100% из возобновляемых источников к 2040 году, должна быть изменена. Партии предлагают вместо этого заменить формулировку «возобновляемая энергия» на «энергия, полученная из неископаемых источников».