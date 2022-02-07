Москва, 7 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В случае, если доклад о финансировании белорусских протестов бизнесменами из России будет прислан в Кремль, его передадут президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Протесты в Белоруссии. Октябрь

«Мне об этом ничего не известно. Когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. А дальше с ним нужно будет ознакомиться», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле пока не знают, о чём пойдёт речь в документе, и поэтому говорить что-либо ещё «рано».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст Владимиру Путину доклад о причастности российских бизнесменов к протестам в белорусском государстве.