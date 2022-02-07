Москва, 7 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протест Японии в связи с военными учениями в районе южной части Курильских островов. Российские учения не должны беспокоить соседей, заявил он 7 февраля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает процесс военного строительства на всей своей территории, в том числе на Дальнем Востоке. Это процесс включает армейские тренировки, маневры и учения.

«Эти учения никоим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенности наших соседей», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское правительство выразило России протест в связи с запланированными ракетными стрельбами в южной части островов Курильской гряды. Российские власти направили Японии уведомление о проведении военных учений в обширной зоне к востоку от острова Хоккайдо.

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