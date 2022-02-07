Уфа, 7 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Более 740 подъездов намерены капитально отремонтировать в Башкирии. Об этом 7 февраля сообщил генеральный директор Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Башкирии» Павел Сафонов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Http://kapremont44.ru Ремонт

По его словам, в 2021 году в регионе были выполнены работы в 941 доме стоимостью 4,1 млрд рублей. Из республиканского бюджета на замену 336 лифтов было выделено 400 млн рублей, 208 млн рублей было направлено на ремонт 312 подъездов, 3,4 млрд рублей составили средства собственников, собранные на капитальный ремонт.

«В прошедшем году мы впервые в рамках программы капитального ремонта установили 76 узлов автоматического регулирования системы центрального отопления в 41 многоквартирном доме Уфы. Это позволяет автоматически управлять параметрами отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. После завершения отопительного периода управляющим организациям необходимо будет проанализировать энергоэффективность установленных узлов автоматического регулирования», — сообщил Сафонов.

В 2022 году в Башкирии капитальный ремонт планируется провести в 742 домах. Планируется, что стоимость работ по договорам составит порядка пяти млрд рублей.

Сафонов также сообщил, что они обязали подрядчиков устанавливать видеокамеры с онлайн-трансляцией на сайте регоператора. В результате все желающие смогут в прямом эфире смотреть ход выполнения работ на сайте регоператора в разделе «Капремонт онлайн».

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что эти камеры не работают.

«Вы должны, наверное, понимать, что мы все контролируем. Ваши камеры не работают, о которых вы мне сейчас доложили. Либо там у вас не ведется никаких работ, либо вы там ничего не контролируете. Вы будьте ответственны за свои слова, если вы что-то говорите, то понимайте, что все это смотрится. Разберитесь с этим. Раз вы сказали, что камеры работают, значит так и должно быть, иначе появляются сомнения, что и все остальное не работает», — сказал Хабиров.