Красногорск, 7 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева выдвинута на пост заместителя председателя областного правительства. Об этом 7 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство Московской Области

«Зиновьева Екатерина продолжит работать в инвестиционном блоке на должности заместителя председателя правительства — министра инвестиций», — сказал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона анонсировал масштабные кадровые перестановки в структуре исполнительной власти Московской области.