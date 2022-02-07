Москва, 7 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможности создания совместного командования вооруженных сил РФ и Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не располагаю информацией о совместном командовании, никогда об этом не слышал», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва дадут совместный ответ, если Украина начнет войну против Донбасса.

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