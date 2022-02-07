Москва, 7 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. На территориях комплексного развития планируется построить в ближайшие годы 144 кв. метров недвижимости, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании в правительстве.

Строительство жилья

Он рассказал о том, что в работе «находится 661 территория, на которых мы планируем построить в ближайшие годы 144 млн кв. метров, из ни 117 млн кв. метров жилья».

«То есть это комплексный подход по обновлению всех населённых пунктов. Мы видим, что это даёт нам возможность построить объёмы, сопоставимые с годовой программой», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что поставлена задача к 2029 году выйти на объём в 120 млн кв. метров жилья, и итоги прошлого года, по его мнению, дают надежду, что такая задача будет выполнена.